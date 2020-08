Doch außerhalb der Landesregierung beginnt das Murren. War es im Juni die grüne Basis, die harsche Kritik am Kuschelkurs der Ökopartei in der Regierung geübt hat, so ist es jetzt der ÖVP-Wirtschaftsflügel, der wiederum mit den Grünen hart ins Gericht geht. Von Innsbruck aus schwappt die Kritik auf das Land über. Vor allem Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser teilt kräftig aus.