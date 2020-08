Schutzstatus des Wolfs: Nächster Dämpfer von EU

Innsbruck – Nach den deutlichen Worten von EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius kommt jetzt auch eine Absage der EU-Kommission an eine von Tirol geforderte Senkung des Schutzstatus des Wolfs. In einer Stellungnahme an die beiden Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordneten Hermann Gahr und Josef Hechenberger stellt der Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Wien, Martin Selmayr, fest: „Die Europäische Kommission ist daher der Ansicht, dass der derzeit geltende Rechtsrahmen der EU-Habitat-Richtlinie, die den Wolf unter den Schutz gefährdeter Arten stellt, den nationalen Stellen ausreichend Handlungsspielraum einräumt und unter bestimmten Umständen Ausnahmen von den strengen Vorschriften ermöglicht.“