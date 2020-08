Beirut – Am 4. August verwüstete eine gewaltige Explosion nicht nur große Teile der libanesischen Hauptstadt Beirut. Die Explosion erschütterte auch die Grundfesten eines ohnehin schon am Abgrund stehenden kleinen Landes, in dem verschiedenste Religionsgemeinschaften und Ethnien auf engstem Raum zusammenleben. Im Zentrum Beiruts, wo trotz Wirtschafts- und Corona-Krise, trotz stundenlangen Stromausfällen und düsteren Zukunftsaussichten das Leben pulsierte und das Herz der Metropole pochte, legte die Explosion von rund 3000 Tonnen Ammoniumnitrat in einer Lagerhalle im Hafen ganze Stadtviertel in Schutt und Asche.