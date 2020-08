Causa Mattersburg: Auch Tiroler Lercher fiel aus allen Wolken

Die Wohnung direkt in Ried ist längst bezogen – und am vergangenen Wochen­ende reiste auch Labrador Mila nach Oberösterreich nach. „Endlich“, wie Lercher mit einem Augenzwinkern betont. Beim Bundesliga-Aufsteiger trifft der Tiroler übrigens auf einen alten Bekannten – denn mit Murat Satin hat er zwar nicht beim FC Wacker, aber in der Akademie Tirol zusammengespielt. Nicht mehr treffen wird er den Tiroler Keeper Johannes Kreidl, der seinen Kontakt im Innviertel aufgelöst hat.