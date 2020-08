Der Corona-Test ist negativ, doch die Quarantäne bleibt

Innsbruck – Am Montag musste eine schwangere Unterländerin zur Untersuchung ins Spital und wurde routinemäßig auf Corona getestet. Test negativ. Alles gut. Am Freitag musste die Frau noch einmal ins Krankenhaus. Wieder wurde getestet. Dieses Mal war das Ergebnis positiv. Am Samstag und am Montag darauf waren die Tests bei der Schwangeren wieder negativ.

„Es war also höchst wahrscheinlich, dass bei drei negativen Tests der eine falsch positiv war“, erzählt ihr Freund, der anonym bleiben will. Auch er war negativ und trotzdem in Quarantäne. „Wir hatten dringende Arzttermine. Wir konnten nicht einmal den Müll raustragen, nicht in den Keller und schon gar nicht vors Haus gehen.“ Das jung­e Paar lebt in einem Wohnhaus mit mehreren Parteien. Abends kam die Polizei, um die Einhaltung der Quarantäne zu überprüfen. Gestern wurde die Quarantäne nach fünf Tagen und heftigem Intervenieren aufgehoben. Das liege im Ermessen des Amtsarztes, hieß es gestern aus der Landessanitätsdirektion. An und für sich dauert die Quarantäne zehn Tage, bis vor Kurzem waren es 14 Tage. Das junge Paar hat die Volksanwaltschaft eingeschaltet. „Das ist Freiheitsentzug. Wir waren im Behördenwahnsinn gefangen“, meint der junge Mann.