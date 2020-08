Wut und Frust der Barca-Fans trifft Clubchef Bartomeu

Die Szenen erinnerten entfernt an die Aufnahmen von den Protesten gegen Rassismus in vielen US-Städten, nur dass selbige in Barcelona friedlich blieben. Nach der Ankündigung von Lionel Messi, den FC Barcelona verlassen zu wollen, stürmten Hunderte Fans des Clubs auf die Straßen. Ihre Wut richtete sich gegen Präsident Josep Bartomeu. „Messi, bleib!“ und „Bartomeu, tritt zurück!“, skandierten sie.

Nicht einmal zwei Wochen nach dem blamablen 2:8-Ausscheiden in der Champions League gegen Bayern München ist in Barcelona nichts mehr, wie es war. Mit Messis Wunsch, nach 20 Jahren den Abschied von seinem Herzensclub zu vollziehen, ist die (Fußball-) Welt aus den Fugen geraten. „Ich bin sehr verärgert, für mich ist Barca Messi und Messi ist Barca. Das ist ein und dasselbe, er ist das Symbol von Barca“, sagte die 80-jährige Joana Polo der Nachrichtenagentur Reuters außerhalb des Camp Nou.

Dabei hat sich die Entfremdung des Anführers in den vergangenen Monaten schon angekündigt. Messi, der mit Barca praktisch alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, ventilierte mehrmals seine Unzufriedenheit damit, wie der Club unter Bartomeu geführt wird. So kritisierte er Offizielle, die den Spielern aufgrund der Coronavirus-Pandemie Gehaltskürzungen nahegelegt hatten. Im Juli stellte der 33-Jährige fest, dass es der aktuellen Mannschaft an Qualität fehle.