Neue Corona-Kommissionen, Wirbel um Zettel-Listen

„Ohne schlagkräftige Organisationsstruktur wird eine erfolgreiche Umsetzung eines Covid-19-Konzepts nicht gelingen“, so Webhofer. In Anlehnung an Lawinenkommissionen brauche es in der Destination eine Art „Corona-Kommission mit Vertretern von Gemeinde, Destination und Leitbetrieben“. Dazu müsse in jedem Fall umfassend nach innen und außen kommuniziert werden.