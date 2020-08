Weniger Tiroler Unternehmen schlitterten in die Pleite

Wien, Innsbruck – Nächstes Jahr droht in Österreich eine Pleitewelle, sind Gläubigerschützer überzeugt. Mit Jahresbeginn laufen viele der in den staatlichen Corona-Hilfen festgelegten Fristaufschübe auf Steuern und Abgaben aus – und Unternehmen sowie Private müssen Rechnungen begleichen. Im ersten Halbjahr 2020 zeigen die Hilfen noch Wirkung, sowohl die Zahl der Firmeninsolvenzen als auch die der Privatpleiten ist zurückgegangen. Darüber informiert der Gläubigerschutzverband Creditreform nach Vorliegen der endgültigen Insolvenz-Zahlen in Österreich.