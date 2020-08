Gleitschirm-Pilotin in Mayrhofen Stunden auf Baum gefangen

Mayrhofen – Eine 28-jährige Gleitschirm-Pilotin aus Leipzig musste am Dienstag die vielleicht längsten drei Stunden ihres Lebens erdulden. Und zwar auf einem Baum in 30 Metern Höhe. Das Abenteuer endete glimpflich.

Die Fluganfängerin ist am Nachmittag am Penken gestartet. Gegen 16.25 Uhr sorgten Turbulenzen am Hollenzenberg für das Ende des Fluges – die 28-Jährige landete in der Krone einer Fichte. Ein Zeuge schlug Alarm. Der Auftakt für eine langwierige Rettungsaktion. Denn aufgrund der „vielen Paragleiter in der Luft war ein Hubschrauber-Einsatz zunächst nicht möglich“, schildert Florian Eder von der Bergrettung Mayrhofen.