Separatisten setzen Friedensabkommen im Süden des Jemen aus

Die Separatisten im Süden des Bürgerkriegslands Jemen haben Verhandlungen mit der international anerkannten Regierung ausgesetzt. Der sogenannte Südliche Übergangsrat (STC) warf den Regierungsanhängern am Mittwoch unter anderem vor, einen vereinbarten Waffenstillstand verletzt zu haben, wie es in einer an Saudi-Arabien gerichteten Erklärung heißt.