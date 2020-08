Barcelona will um Messi kämpfen

Messi hatte die Clubführung am Dienstag per Burofax-Einschreiben über seinen Wechselwunsch informiert. Laut Barca habe man auf das Schreiben geantwortet und wolle, dass Messi bleibt und seine Karriere bei Barcelona beendet. Messi selbst hat sich noch nicht öffentlich geäußert.

Der sechsmalige Weltfußballer will laut Medienberichten eine Klausel in seinem Vertrag ziehen, durch die er am Ende jeder Saison einseitig kündigen und ablösefrei wechseln kann. Nach Ansicht des Vereins sei besagte Klausel aber bereits am 10. Juni ausgelaufen. Demnach habe Messi die Frist versäumt und die Ausstiegsklausel von 700 Millionen Euro müsse greifen, wenn der Spieler den Club vor Ablauf seines Vertrags im Juni 2021 verlassen wolle. Messi geht aber davon aus, dass die Klausel wegen der durch die Corona-Pandemie verlängerte Saison eine längere Laufzeit haben müsse.