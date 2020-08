Einzelner Blitz tötete im Salzburger Pongau 16 Rinder

Im Bereich der Gnadenalm im Gemeindegebiet von Untertauern (Pongau) hat in den vergangenen Tagen ein einziger Blitz 16 Rinder getötet. Das hat die zuständige Amtstierärztin am Mittwoch bei einem Lokalaugenschein eindeutig festgestellt, berichtete das Land Salzburg. Wann der Vorfall genau passiert ist, stand zunächst nicht fest.

Die Tiere waren über den Sommer auf der Alm und gehörten zwei Bauern. Die toten Rinder werden nun mit dem Hubschrauber geborgen. Die Höhe des Sachschadens stand zuletzt nicht fest, die betroffenen Landwirte dürften aber versichert sein. Wie Landesveterinärdirektor Josef Schöchl erklärte, sei es in seiner mittlerweile bereits mehr als 25 Jahre langen Amtszeit das erste Mal, dass eine so große Anzahl an Tieren auf einmal vom Blitz getroffen wurde.