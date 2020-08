Schwechater SPÖ-Chef gibt Funktion in Freundschaftsverein ab

Kainrath, der zuvor im Fernsehen mit einer Kritik an der westlichen „einseitigen“ Berichterstattung über die Geschehnisse in Weißrussland zitiert wurde, erklärte am Montagabend, dass er „Polizeigewalt und die Verletzung von Menschenrechten in Belarus verurteile“. Die vom weißrussischen Fernsehsender Belarus 1 ausgestrahlten Ausschnitte eines längeren Interviews, würden zwar seinen Antworten entsprechen, „sind aber in jeglicher Hinsicht aus dem Zusammenhang gerissen“, so Kainrath.