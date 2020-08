Frau überlebt zwei Tage und zwei Nächte in Gletscherspalte

Eine russische Touristin nur in kurzen Hosen ist nach zwei Tagen und zwei Nächten lebend aus einer Gletscherspalte im Wallis im Südwesten der Schweiz gerettet worden. Die Frau war laut Air Zermatt am Sonntag in eine Spalte gefallen und am Dienstag von Alpinisten zufällig entdeckt worden.

Die in Deutschland wohnhafte Russin sei am Sonntag in kurzen Hosen und ohne entsprechende Ausrüstung alleine auf dem zerklüfteten Grenzgletscher unweit der Monte-Rosa-Hütte spazieren gegangen, teile das Bergrettungs- und Flugunternehmen Air Zermatt am Mittwoch auf Facebook mit. Dabei fiel die Frau „unglücklich“ rund zehn bis fünfzehn Meter tief in eine Spalte auf dem Grenzgletscher.