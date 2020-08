Supermarkt-Obst und -Gemüse noch immer meist plastikverpackt

Im Vergleich zu einer Bestandsaufnahme vor einem Jahr habe sich in Sachen Plastikverpackungen also nicht allzu Großes getan, kritisieren die Tester im Magazin „Konsument“. Damals hätten die Anbieter Besserung gelobt, „passiert ist jedoch nicht sehr viel“.

2019 betrug die vom VKI erhobene „Plastikquote“ bei Karotten, Gurken, Paprika, Paradeisern und Äpfeln über 60 Prozent. „Die großen Diskonter und Supermarktbetreiber fielen dabei besonders negativ auf. Karotten waren bei einigen Anbietern ausschließlich in Plastikverpackungen erhältlich, bei Tomaten lag die Quote großteils bei über 80 Prozent.“

Nun wurde in 59 Geschäften von 13 Betreibern erneut Nachschau gehalten. 1.498 Einzelartikel wurden erfasst, 1.001 davon waren verpackt, 497 lose. Etwa 15 Prozent der Kunststoffumhüllungen seien als kompostierbares Plastik ausgelobt gewesen. „Das bringt jedoch wenig, denn die Sackerln landen in der Regel nicht im eigenen Kompost, und auch die kommunale Müllentsorgung macht - zumindest, was Wien angeht - keinen Unterschied zwischen Bio-Plastik und Plastik. Beides landet in der Müllverbrennung“, so die Tester.