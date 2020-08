EU-Außenminister beraten weiteres Vorgehen im Fall Nawalny

Der deutsche Außenminister Heiko Maas drängt Russland zur Aufklärung im Fall des erkrankten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny und will den Fall mit seinen EU-Amtskollegen beraten. „Wir erwarten, dass Russland sich an der Aufklärung beteiligt. Im Moment scheint das nicht der Fall zu sein“, sagte Maas im ZDF.

Er werde am Donnerstag mit den EU-Außenministern das weitere Vorgehen besprechen. „Es wäre das Einfachste für Moskau, sich an der Aufklärung zu beteiligen.“ An dem zweitägigen Treffen in Berlin nimmt auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teil.