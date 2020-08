Betagte Grazerin stürzt in Oberösterreich in den Tod

Eine 80-jährige Grazerin ist Mittwochnachmittag auf dem Weg zu einem Aussichtspunkt im Weißenbachtal im Bezirk Gmunden in Oberösterreich in den Tod gestürzt. Die Frau war zusammen mit ihren gleichaltrigen Ehemann und einer 77-jährigen Bekannten auf dem Heimweg von einem Kurzurlaub. Bei einem Zwischenstopp wollte sie die Schlucht „Maria an der Klamm“ im Weißenbachtal besichtigten.