Erster Prunkraum in Neuschwanstein erstrahlt in neuem Glanz

Die Sanierung von Schloss Neuschwanstein kommt voran: Mit dem Sängersaal ist die Restaurierung des ersten Prunksaals abgeschlossen. „Es ist beeindruckend, so ein Monument wiederhergestellt zu haben“, sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker bei einem Besuch des Schlosses in Schwangau am Donnerstag. Die Restaurierung ist Teil einer mehr als 20 Millionen Euro teuren Sanierung des Schlosses.