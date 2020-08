Igls – Ohne Musik kein Geld. Die abgesagten Feste und Hochzeiten in den vergangenen Monaten bringen den Gastronomiebetrieb „Das Hausberg“ an der Talstation der Patscherkofelbahn in Bedrängnis. So sehr, dass der Betrieb vorübergehend geschlossen ist. Aufgrund der Corona-Krise und der damit einhergehenden Schutzmaßnahmen wurden im „Hausberg“ über 20 Hochzeiten und Veranstaltungen abgesagt, erklärt Pächter Stefan Schlögl. Von der Laufkundschaft allein könne der Betrieb an der Talstation im Sommer nicht leben.