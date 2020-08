Tiroler bei „European Mountain Summit“: „Oldschool“ über die Alpenpässe

Reith i. A. – Vier Tage, 1500 Kilometer. Das steht für die beiden „Tiroler Buam“ Martin Reiter und Jakob Scheidnagl Anfang September am Plan. Mit einem 23 Jahre alten Audi wollen sie sich ihren Weg über die höchsten Alpenpässe von München bis Saint Tropez an der Côte d’Azur bahnen – ohne Autobahnen, Navi und GPS. Eben ganz wie „früher“ – daher musste auch ein mindestens 20 Jahre altes Fahrzeug her. So verlangen es die Regeln des „European Mountain Summit“ – einer Rallye, bei der Spenden für den guten Zweck gesammelt werden. Mehr als 3000 Euro konnte das Team bereits lukrieren.