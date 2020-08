Wiener Festwochen: Zum Auftakt regiert die einsame Königin

Es war ein in jeder Hinsicht besonderer Auftakt für die kleine Herbstausgabe der Wiener Festwochen, die Mittwochabend eröffnet wurde. Intendant Christophe Slagmuylder verzichtete nach der Absage des eigentlichen Festivals im Mai nun auf großes Event mit Pauken und Trompeten, sondern setzte auf einen denkbar ruhigen, reduzierten Beginn mit der großen Anne Teresa De Keersmaeker im kleinen Format.

Dies hat sich die jüngst 60 Jahre alt gewordene De Keersmaeker im Corona-Lockdown gleichsam selbst zum Geburtstagsgeschenk gemacht. Mittlerweile mit silberfarbenem Zopf und doch wie gewohnt stets mit dem Antlitz der Schmerzensmutter, geht sie in den Dialog mit der Aria und ihren 30 Variationen. Eine Blackbox dient hierbei als Spielort, einzig mit einem Piano und einer silbrigen Folie an einer Wand, die einen sanften Lichtkegel auf den Boden wirft.

Den Rhythmus gibt Bach vor, die Tänzerin folgt jedoch keineswegs sklavisch den Klängen. Nuancen der Veränderungen versus Repetition ist in beiden Fällen die treibende Kraft. Jedes der Elemente steht für sich und ist doch verwoben. Tanz und Musik sind zwei Zeitebenen, die getrennt voneinander laufen und sich doch wie zwei Planeten auf ihrer Umlaufbahn immer wieder regelmäßig begegnen.

Die Strenge der kompositorischen Struktur spiegelt sich dabei in der gewohnten Strenge De Keersmaekers wider. Zunächst im schwarzen, durchsichtigen Chiffonkleid, danach im Hosenanzug stellt sich die Tänzerin immer wieder bewusst gegen die Musik, setzt Momente der Stille, der Dunkelheit und Asynchronität in den Fluss. De Keersmaeker dreht sich um sich selbst, ruht gleichsam in ihrer eigenen Achse und ist dabei doch alles andere als statisch. Sanftheit und ein stetes Zurückschrecken vor der eigenen Bewegung kennzeichnen ihren Ansatz.