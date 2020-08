Wolfsverdacht bei toten Tieren in Tirol

Zu Funden von toten Tieren ist es am Donnerstag in Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) in Tirol sowie in Leisach in Osttirol gekommen. In Kirchdorf seien fünf tote und eine verletzte Ziege, in Leisach ein totes Schaf entdeckt worden, teilte das Land mit. In beiden Fällen bestehe ein konkreter Wolfsverdacht, hieß es. Zur Untersuchung wurden DNA-Proben für eine genetische Analyse entnommen.