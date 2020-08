Innsbruck – Etwas hart, aber doch auch sehr herzlich: So empfinden viele den Tiroler Dialekt. Entsprechend gut schnitt Tirolerisch in Österreich bei der Umfrage einer Online-Partnervermittlung ab. Gemeinsam mit Kärntnerisch ist es demnach am beliebtesten. Als gebürtiger Tiroler weiß Hans Moser – Germanist, langjähriger Rektor der Uni Innsbruck und Autor von „Das große Wörterbuch der Tiroler Dialekte“ – aber natürlich, dass es nicht nur „den Einen“ gibt, sondern sehr viele. Oder eben einen mit vielen Varianten.