Musikalische Himmelsbotschaften bei der Abendmusik-Spielzeit

Innsbruck – Zwischen dem Gedenken an Klangmeister Rudolf Tutz am 25. September und einem venezianischen Feuerwerk mit dem Concerto Stell­a Matutina zum Finale am 19. Juni 2021 hat Peter Waldner für seinen Zyklus „Innsbrucker Abendmusik“ der Saison 2020.21 musikalische „Himmelsbotschaften“ gesammelt. Als Schwerpunkte kristallisieren sich die Laute sowie Vokalensembles heraus.