SPÖ schießt sich vor Kurz-Erklärung auf Kanzler ein

Die SPÖ hat im Vorfeld der für Freitag angekündigten Erklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zur Corona-Pandemie den Regierungschef in mehreren Aussendungen attackiert. Dort meinte etwa SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, dass er sich von der „mit viel Pomp und Getöse angekündigten Rede nicht allzu viel erwarte“.

„Es ist lachhaft, wenn Kurz mit der türkisen Glaskugel in der Hand als angeblicher Heilsbringer und selbst ernannter Virusexperte auftritt, über Virusmutationen schwadroniert und irgendwelche Voraussagen über das nächste Jahr von sich gibt. Mit dieser peinlichen Selbstinszenierung versucht Kurz vom Corona-Murks und Totalversagen der türkis-grünen Regierung abzulenken. Kurz trägt die Verantwortung für das Corona-Chaos und dafür, dass es nach wie vor keine echte Hilfe für die Menschen gibt. Und Kurz ist auch dafür verantwortlich, dass die türkis-grüne Regierungstruppe unvorbereitet in den Herbst stolpert“, befand Deutsch am Donnerstag.