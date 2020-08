Corona-Lockdown: Mehr Unfälle zu Hause, weniger Einbrüche

Wien, Innsbruck – Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown haben neben den primär gesundheitlichen Folgen auch unmittelbare Auswirkungen auf das Unfallgeschehen in den Lebensbereichen Verkehr und Mobilität sowie Sport und Haushalt als auch bei Schadensereignissen in den Bereichen Eigentum und Kriminalität. Zu diesem Schluss kommt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und hat dazu gestern entsprechende Statistiken und Umfrage­ergebnisse präsentiert.

„Die anfängliche Ausnahmesituation wurde zur neuen Normalität proklamiert. Wann und ob die ‚alte‘ Realität zurückkehrt, ist offen“, sagt Othmar Thann, Direktor des KFV. Die Gefahr einer einseitigen Risikobetrachtung, die sich nur auf gesundheitspolitische Fragen von Covid-19 stützt, sei hoch. „Damit einhergehende Kollateralrisiken werden somit gerne unterschätzt“, betont Thann. So bedeute der durch Covid-19 bedingte Rückgang im Straßenverkehr nicht zwangsläufig, dass sämtliche Unfallrisiken zurückgegangen sind. Zwar sei die Anzahl der Getöteten im Straßenverkehr in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Drittel gesunken, „die Zahl ist aber in Relation zur Fahrleistung tatsächlich höher als im Jahr 2019“, so das KFV. Auch in der Anzeigenstatistik fällt auf, dass in diesem Zeitraum überproportional viele Lenker aufgrund von Geschwindigkeitsdelikten und Drogen am Steuer gestraft wurden.

Die Erhebungen in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen und danach zeigen, dass die österreichische Bevölkerung zu Beginn der Beschränkungen tendenziell vorsichtiger bei Haushalts- oder Sportaktivitäten vorgegangen ist. „Diese Tendenz spiegelt sich in den niedrigeren Ambulanzfrequenzen wider. Der Rückgang der Verletzten in den Ambulanzen um rund 40 bis 60 Prozent bedeutet dennoch nicht, dass es keine Verletzungen gab, tatsächlich wurden in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen besonders schwere Unfälle bei Handwerkstätigkeiten (signifikant hoch nach der Öffnung der Baumärkte), Forstarbeiten und Garten- oder Radunfälle behandelt.

Einen deutlichen Anstieg an sturzbedingten Verletzungen gab es bei Senioren: Sie mussten besonders oft mit Knochenbrüchen der Hüfte und Oberschenkel, Platzwunden bis hin zu Gehirnblutungen behandelt werden. „Die Hemmschwelle, in ein Krankhaus zu gehen, war zudem laut Umfrage sehr hoch“, so Thann. Dennoch gaben knapp acht Prozent der Befragten an, dass ihnen oder einem Familienmitglied während der Beschränkungen ein Unfall passiert ist – das entspricht etwa 200.000 Personen – von Mitte März bis Mitte Mai.