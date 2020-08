Schwierige Gespräche mit EU-Parlament zu Budget und Corona

Die Fraktionen der Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen hatten am Mittwoch in einem gemeinsamen Brief an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zudem härtere Regelungen zur Kürzung von EU-Geldern bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gefordert.