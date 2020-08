John Lennons Mörder muss weiterhin in Haft bleiben

Der Mörder von John Lennon muss weiter in Haft bleiben. Mark David Chapman wurde zum elften Mal eine Bewährung verweigert, wie am Donnerstag bekannt wurde. Der 65-Jährige sitzt seit den tödlichen Schüssen auf den Musiker 1980 in Haft, derzeit in einem Gefängnis im Norden des US-Bundesstaats New York. Lennons Witwe Yoko Ono kämpft jedes Mal, wenn eine Bewährung ansteht, gegen die Entlassung.