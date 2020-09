Škoda Enyaq: Voll elektrisiert ins Jubiläumsjahr

Prag – Es war mehr als „nur“ eine Autopremiere, als Škoda in dieser Woche in Prags O2-Arena (ja, dort, wo sonst Eishockey gespielt wird oder Popstars auftreten) ein neues Modell vorführte. Es war quasi eine Geburtstagsfeier, wenn auch nicht am exakten Tag (der wäre der 18. Dezember), zum 125-jährigen Bestehen des von den Ingenieuren Vaclav Laurin und Vaclav Klement 1895 gegründeten Unternehmens. Das selbst produzierte Geschenk wurde Tschechiens Ministerpräsidenten Andrej Babis und rund 500 weiteren Gästen vorgestellt: Der erste rein elektrische Škoda der Neuzeit als Volkswagen-Tochter, der Enyaq iV. An ein Elektroauto hatte Škoda schon knapp vor der VW-Übernahme gedacht und den Eltra 1992 in Kleinserie produziert, das war aber eine andere Geschichte – und war auch schnell Geschichte.