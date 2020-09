Kompakt-SUV 3008: Peugeots junger Löwe bekommt Dynamik-Trim

Paris – Peugeot will es mit seinem Kompakt-SUV-Modell 3008 im aktuellen Facelift wissen. Bei der digitalen Weltpremiere am Dienstag wurde der Vorhang für den 3008 Modelljahr 2020 gehoben: Zum Vorschein kam ein Design, das zwar bereits vom überarbeiteten 508 in Kombi und Stufenheck bekannt ist, aber auch im Hochstand sehr kleidsam anmutet.