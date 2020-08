Wiesberger im UK Championship nach 1. Runde im Spitzenfeld

Bernd Wiesberger hat bei der Rückkehr auf die Europa-Tour der Golfer am Donnerstag eine sehr gute 67er-Runde gespielt. Mit fünf Schlägen unter Par lag der Burgenländer im UK Championship in Sutton Coldfield (England) vorerst im Spitzenfeld. Matthias Schwab, der ebenfalls ein Frühstarter war, hielt bei einem Schlag unter Par. Beiden Österreichern unterlief der einzige Schlagverlust am 18. Loch.