75 Jahre Tiroler Volkspartei: Nach Wallnöfer wurde es turbulenter

Innsbruck – LH Günther Platter, die Altlandeshauptleute Wendelin Weingartner und Herwig van Staa sowie Ex-Landeshauptmannvize Ferdinand Eberle verbinden nicht nur 75 Jahre Tiroler Volkspartei: Alle vier waren Parteichefs, Weingartner, der 1991 Parteichef wurde, holte Platter im Jahr 2000 in die Regierung und übergab 2001 den Parteivorsitz an Ferdinand Eberle. Der Außerferner trat nur zwölf Monate später im Hypo-Streit mit Weingartner zurück, in einer Kampfabstimmung um die Führung der Partei setzte sich daraufhin Herwig van Staa gegen Platter durch.

Ende Oktober 2002 löste der ehemalige Innsbrucker Bürgermeister schließlich Weingartner als Landeshauptmann ab, um dieses Amt am 1. Juli 2008 wiederum an Günther Platter abzugeben. Der jetzt nach dem ÖVP-Säulenheiligen Eduard Wallnöfer (bis 1987) bereits der am zweitlängsten amtierende Landeshauptmann von Tirol ist. So gesehen kann es auch in relativ kurzer Zeit turbulent in der Tiroler ÖVP zugehen.

Schließlich erfolgte nach Wallnöfer eine Zäsur, Weingartner leitete nach LH Alois Partl (bis 1993) umfangreiche Parteireformen ein. Schon damals mit an Bord Martin Malaun, der heute ÖVP-Hauptgeschäftsführer ist.