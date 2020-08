New Yorker Museum of Modern Art wieder geöffnet

Nach fast sechsmonatiger Schließung in der Coronakrise hat das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) am Donnerstag seine Türen wieder für Besucher geöffnet. Viele Menschen nahmen die Chance auf einen Besuch in dem renommierten Museum in Manhattan, das seine Einlasskapazität um rund drei Viertel verringert hat, gleich am ersten Tag wahr - unter Einhaltung von Hygiene-, Abstands- und Maskenregeln.