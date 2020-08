47-Jährige bei Alpinunfall in Tirol tödlich verletzt

Eine 47-jährige Deutsche hat sich am Donnerstag bei einem Alpinunfall im Karwendelgebirge bei Scharnitz in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) tödliche Verletzungen zugezogen. Die Deutsche war beim Abstieg vom Gipfel der Kaltwasserkarspitze aus bisher noch unbekannter Ursache rund 70 Meter rücklings in eine enge Steilrinne abgestürzt, berichtete die Polizei.