Eisbär tötet Mann auf Spitzbergen

Auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen ist in der Nacht auf Freitag ein Mann von einem Eisbären getötet worden. Nach Informationen der Behörden geschah der Angriff gegen 4.00 Uhr auf einem Campingplatz bei Longyearbyen. Die Identität des Toten war am Freitagfrüh noch nicht bekannt. Auf den Eisbären wurde auch geschossen. Als die Polizei eintraf, war das Tier jedoch verschwunden.

Später wurde der Bär tot auf dem Parkplatz eines Flugplatzes gefunden. In den vergangenen Tagen kam es häufiger vor, dass sich Eisbären der Siedlung näherten. In der Regel werden die Tiere vertrieben oder mit Helikoptern umgesetzt. Die Menschen in Longyearbyen sind dazu aufgerufen, die Ortschaft nicht unbewaffnet zu verlassen.