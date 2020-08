Kufstein – Sie sind lästig, aber zeigen Wirkung – unumstritten zumindest im psychologischen Bereich. Der Mund-Nasen-Schutz ist seit Juli auch im Inneren der Kufsteiner Festung Pflicht. Anders habe das mit dem Abstandhalten nicht funktioniert, schildert Top-City-Geschäftsführer Emanuel Präauer. Die Besucher gingen auf Kuschelkurs, es herrschte „eine Stimmung, als sei eh wieder alles in Ordnung“. Hinweistafeln und aufgemalte Linien am Boden im Kassenbereich wurden einfach ignoriert, „es war ein Wahnsinn“. Mit der Maskenpflicht hingegen habe man auch die Disziplin wieder in die Festung geholt. „Die Masken schaffen einfach ein Bewusstsein dafür, dass wir keine normalen Zeiten haben“, plädiert Präauer für das Gesichts-Verhüterli.