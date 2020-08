Innsbruck – Weekender Club, Hafen, Hofgarten-Café, Stadtcafé, Stadtsäle. In den vergangenen Jahren ist das Angebot an Clubs, Veranstaltungsräumen und Ausgehlokalen stetig zurückgegangen, wenn auch aus unterschiedlichsten Gründen. Die Corona-Krise, die die Nachtgastronomie mit voller Wucht trifft, sorgt für eine weitere Verschärfung der Situation. Nicht alle Nachtclubs werden die monatelange Zwangspause, für die nach wie vor kein Ende in Sicht ist, überleben.