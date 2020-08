Drei Tote bei schwerem Unwetter in Melbourne

Drei Menschen sind in einem schweren Unwetter im Südosten Australiens ums Leben gekommen. Unter den Toten in und um Melbourne ist auch ein vierjähriges Kind. Der Bub soll am Donnerstagabend mit seinem Vater zu Fuß unterwegs gewesen sein, als er von einem umstürzenden Baum erschlagen wurde. Er erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.