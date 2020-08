OSZE-Sondersitzung zur Lage in Weißrussland

Der Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat ein Ende der Menschenrechtsverletzungen in Weißrussland gefordert. Dies sei eine Voraussetzung für den Dialog zwischen Regierung und Opposition, sagte Albaniens Ministerpräsident Edi Rama als aktueller OSZE-Vorsitzender bei einer Sondersitzung am Freitag in Wien.