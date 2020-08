Radwegesystem rund um St. Johann unter der Lupe

St. Johann i. T. – Von 14. September bis 11. Oktober wird es für sechs Teilnehmer bei der so genannten Rad­challenge in der Region St. Johann sportlich: Sie verpflichte­n sich nämlich, einen Monat lang auf das Auto zu verzichten und alle Alltagsfahrten mit dem Fahrrad zu erledigen.

Projektträger ist die Regio-Tech GmbH, für die Umsetzung sind die Tourismusregion St. Johann in Tirol und das Ortsmarketing St. Johann zuständig. Bei Letzterem können sich Interessierte über ein Bewerbungsformular (www.treffpunkt-stjohann.at/rad) anmelden. „Eine Jury aus Vertretern der Gemeinden St. Johann, Oberndorf und Kirchdorf sowie des TVB und des Ortsmarketings sucht die Teilnehmer dann aus“, erklärt Dunja Ascari vom Ortsmarketing im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Derzeit gebe es zwölf Bewerber. Mit denen wolle man ein möglichst breit gefächertes Spektrum abdecken. Ascari: „Wir brauchen nicht sechs Teilnehmer, die alle nur vorhaben, mit dem Rad in die Arbeit zu fahren.“ Als kleinen Anreiz gibt es für die Teilnehmer 100 Euro in bar sowie 400 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen.