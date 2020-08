OSZE bietet Weißrussland Unterstützung an

In einem emotionalen Auftritt beim Ständigen Rat der OSZE hat der albanische Ministerpräsident Edi Rama am Freitag in Wien die Regierung in Minsk aufgefordert, ein Angebot zur Unterstützung eines Dialogs zwischen Machthabern und Opposition anzunehmen. Der amtierende OSZE-Vorsitzende Rama betonte, dass die OSZE keine Seite im Konflikt einnehmen wolle, und kritisierte Menschenrechtsverletzungen.