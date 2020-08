US-Präsident Donald Trump wird Vorlage für Comic-Bösewicht

Comiczeichner Jim Starlin benutzt US-Präsident Donald Trump als Vorlage für die Figur eines neuen Bösewichts. Der Charakter heißt König „Plunddo Tram“ - ein Anagramm des Namen Donald Trump -, wie das Branchenmagazin „Hollywood Reporter“ berichtete. Die Figur tritt in Starlins „Dreadstar Returns“ auf, einer mit Crowdfunding finanzierten Graphic Novel, die noch in diesem Jahr erscheinen soll.