Starke Stadt-Land-Schere im diesjährigen Sommertourismus

Wien – Die Corona-Krise trifft vor allem die Stadt- und Tagungshotellerie. Österreichweit wurde im Juli ein Nächtigungsminus von 17 Prozent gegenüber Juli 2019 verzeichnet. In den Seengebieten und am Land brummte hingegen der Tourismus. Man sei froh, dass zumindest „in einigen beliebten Feriendestinationen der Sommer so positiv begonnen hat“, so die WKÖ-Hotellerie-Obfrau Susanne Kraus-Winkler.

Es zeige, dass „Gäste darauf vertrauen, in heimischen Beherbergungsbetrieben einen weitgehend sicheren Urlaub auch in Pandemiezeiten erleben zu können“, so Kraus-Winkler. Dies würde aber der Ferienhotellerie lediglich helfen, die verlorenen Monate der Corona-bedingt viel kürzeren Sommervorsaison 2020 besser zu verkraften.

Nächtigungen Jänner bis Juli 2020, Vergleich zum Vorjahr. © APA

Die Juli-Nächtigungszahlen zeigen die Schere zwischen Stadt und Land. Einige Ferienregionen in Österreich haben im Juli höhere Nächtigungszahlen als 2019 gemeldet. Die Stadt- und Tagungshotellerie befinde sich aber „mit wenigen Ausnahmen noch immer in einer extrem schwierigen Situation“. In Wien brach im Juli die Zahl der Nächtigungen im Vergleich zu 2019 um 73,3 Prozent ein und in der Stadt Salzburg um 49,5 Prozent. Tirol verzeichnete wie bereits berichtet ein Minus von 14,3 Prozent. Einen Anstieg vermeldeten hingegen das Burgenland (+4,1 Prozent), die Steiermark (+2 Prozent) und Kärnten (+0,1 Prozent).

Die ersten Hälfte der Sommersaison (Mai bis Juli) lag österreichweit mit 21,52 Mio. Nächtigungen um 44,6 Prozent unter dem Vorjahres­niveau, wie die Statistik Aus­tria mitteilte. Ein Hauptgrund waren die Corona-bedingten Betriebsschließungen im Tourismus bis Ende Mai und Reise­beschränkungen. In Tirol liegt die Nächtigungsbilanz zur Halbzeit der Somme­rsaison (Mai bis Oktober) mit minus 42 Prozent auf 6,07 Millionen im tiefroten Bereich.

