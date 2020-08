Innsbruck – In eineinhalb Monaten beginnt die Wintersaison in den Gletscherskigebieten. Aber noch immer ist unklar, unter welchen Bedingungen die Wintersaison stattfinden kann. „Es brennt unter den Nägeln, sagt Tirols Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser. „Der Hut brennt“, meint Gastronomie-Obmann Alois Rainer. Und für Hotellerie-Obmann Mario Gerber ist es „schon 5 oder gar 7 nach 12“. In einer gemeinsamen Pressekonferenz forderten die drei Wirtschaftsfunktionäre „rasch glasklare und praxistaugliche Regeln des Bundes, denn unter diesen Umständen kann Tourismus in Tirol nicht stattfinden“.