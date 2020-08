Chef der russischen Anti-Doping-Agentur entlassen

Ganus hatte sich stets für Reformen in der russischen Sportpolitik ausgesprochen. „Insgesamt ist es so, dass einiges faul ist – und an vielen Stellen bei uns Sportfunktionäre ausgewechselt werden müssen“, hatte er in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur vor wenigen Monaten gesagt. Mit schnellen Veränderungen rechnete er aber nicht. „Das dauert wohl noch eine Generation.“ Ganus hatte auch Kremlchef Wladimir Putin persönlich zum Handeln aufgerufen.