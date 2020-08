Bergsteiger am Traunstein tödlich verunglückt

Ein 34-jähriger Niederösterreicher ist am Traunstein in Oberösterreich tödlich verunglückt. Laut Polizei war er am Donnerstag von einer Bergtour, die er allein unternommen hatte, nicht zurückgekehrt. Sein Auto wurde allerdings im Tal gefunden. Daraufhin wurde eine große Suchaktion gestartet, die am Freitag traurige Gewissheit brachte, dass der Mann abgestürzt ist.