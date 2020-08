Schwarzenegger zu US-Politik: „Sie haben alle versagt“

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger (73) hat heftige Kritik an den Politikern in den USA geübt. „Sie haben alle versagt“, meinte der gebürtige Steirer in einem im „Kurier“ veröffentlichten Interview. Der Republikaner und erklärte Kritiker von US-Präsident Donald Trump wollte sich nicht festlegen, wem er bei der Präsidentenwahl seine Stimme geben wird.