„Die Welle“ nachgespielt: Keine Strafen für Schüler

Schüler einer Neuen Mittelschule im Bezirk Neusiedl am See hatten im März 2018 das Experiment aus dem Buch „Die Welle“ nachgespielt. Einer Beschwerde gegen in der Folge durch die Bezirkshauptmannschaft für mehrere Jugendliche ausgesprochene Ermahnungen wurde nun Medienberichten vom Samstag zufolge durch das Landesverwaltungsgericht (LVwG) Burgenland stattgegeben.