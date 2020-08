Koalitionskrach in Innsbruck nach Willis Alleingang

Innsbruck – Innsbrucks Bürgermeister Georg Will­i steht einmal mehr wegen einer Personalentscheidung in der Kritik – auch von seinen Koalitionspartnern. Es geht um die Besetzung des Finanzdirektors im Frühjahr. Zum Zug kam damals auf Wunsch von Willi bekanntermaßen ein Kandidat von außerhalb, Johannes Müller. Zweiter Kandidat war Johannes Verdross, damals wie heute Stellvertreter in der Abteilung. Verdross hätte noch in der Funktionsperiode das Pensionsalter erreicht, was mit ein Grund für die Entscheidung gegen den erfahrenen Beamten gewesen sein soll. Verdross zog den Klagsweg in Erwägung. Möglichkeiten dafür wären etwa wegen Altersdiskriminierung, auf Schadensersatz oder wegen des Verwaltungsrechts gewesen. Doch die mögliche Klage wendete Willi mit einem „Deal“ ab, was der Stadtchef mittlerweile bestätigte. Der Inhalt dieser Vereinbarung ist unklar – die Rede ist von mehr Gehalt und einer Abschiedsfeier.