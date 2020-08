Krapoldi-Festival im Innsbrucker Rapoldipark trotzte dem Wettergott

Innsbruck – „Die Festival-Premiere ist bei den Besuchern trotz Wetterpech und schwieriger Rahmenbedingungen gut angekommen. Der Mut der Veranstalter, die viel in die Vorbereitungen investiert haben, wurde­ belohnt.“ So brachte Innsbruck-Marketing-Geschäftsführer Bernhard Vettorazzi sein Resümee zum fünftägigen Kleinkunstfest „Krapoldi im Park“ auf den Punkt, das am Samstag endete.